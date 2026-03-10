В Баку прошел вечер, посвященный первой женщине-режиссеру

Союз кинематографистов Азербайджана и посольство Франции в Азербайджане организовали в кинозале СКА киновечер, приуроченный к Международному дню 8 Марта.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В числе гостей были представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

На мероприятии, посвященном Международному женскому дню, состоялся показ фильмов первой женщины-режиссера, продюсера, а также основательницы и президента собственной кинокомпании - Алис Ги-Блаше.

Алис первой высказала мысль о том, что синематограф способен не только документировать жизнь, но и рассказывать истории, подобно театру. Одним из первых игровых фильмов в истории кино, если не самым первым, считается "Капустная фея", снятый ею в 1896 году.

В своих работах Алис часто затрагивала и общественно значимые темы - иммиграцию, забастовки, права меньшинств и права женщин. Фильм "Чудак и его деньги" также стал новаторским в истории кино - это первый в истории фильм, в котором все роли исполняют темнокожие актеры.

Командой специалистов была проведена большая работа по восстановлению старых фильмов Ги-Блаше, и значительная часть ее наследия сегодня вновь доступна зрителям.

Пионер кино Алис Ги-Блаше внесла огромный вклад в развитие игрового кино и доказала, что кинематограф может быть не только средством фиксации реальности, но и полноценным искусством повествования. "Я была первой женщиной-режиссером, и я хочу, чтобы это знали. Не ради себя - ради истории", - говорила Алис Ги-Блаше с желанием вернуть женщинам их место в истории мирового кинематографа.