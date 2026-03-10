Агентство развития медиа Азербайджана считает доклад Совета Европы односторонним и предвзятым

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) выступило с заявлением.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что в ежегодном отчете за 2025 год о состоянии свободы прессы в Европе, опубликованном Платформой Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов, приведены односторонние и предвзятые оценки относительно медиа-среды Азербайджана.

Отмечено, что подходы, отраженные в отчете в связи с изменениями, внесенными в 2025 году в Закон Азербайджанской Республики "О медиа", носят спекулятивный характер.

Подчеркивается, что изменения в закон были подготовлены с учетом рекомендаций, пожеланий и предложений общества и медиа-сообщества. Основная цель этих изменений - защита и оздоровление информационной среды в стране, укрепление медиа-бренда, повышение авторитета профессионального журналиста, а также повышение чувствительности и оперативности государственного регулирования в борьбе с негативными явлениями в информационном пространстве.

"Одним из подобных спекулятивных подходов являются высказывания в адрес субъектов печатных СМИ. При этом, в отличие от утверждений в отчете, в соответствующих изменениях содержится положение о недопустимости использования в названиях медиа-субъектов выражений, противоречащих общественному порядку, морали и нравственности или вводящих пользователей в заблуждение. Подобная практика широко применяется в международной практике и направлена на защиту прав пользователей и сохранение брендовой ценности медиа-субъектов.

Отметим, что в Азербайджане не существует ограничений для профессиональной деятельности журналистов, а свобода выражения мнения полностью обеспечена как юридически, так и на практике.

Подчеркиваем, что в Азербайджане все граждане несут равную ответственность перед законом независимо от расы, религии, происхождения, пола, этнической принадлежности или профессии. В отношении лиц, упомянутых в отчете, заявляем, что из материалов дел, находящихся в открытом доступе, ясно видно отсутствие какой-либо связи между их профессиональной деятельностью и предъявленными им уголовными или административными обвинениями, а соответствующие утверждения являются неудачными попытками манипуляции.

Отметим также, что требование о регистрации медиа-субъектов и включении их в Реестр СМИ распространяется на все медиа, действующие в Азербайджане, включая филиалы и представительства иностранных СМИ, а новые подходы в этом направлении носят исключительно технический и организационный характер и направлены на повышение эффективности.

При формировании требований для включения медиа-субъектов в Реестр в качестве информационных агентств учитывались результаты анализа существующей практики, а также особая роль информационных агентств, которые обеспечивают контентом не только потребителей, но и другие профессиональные медиа.

Кроме того, в связи с материалом о состоянии законодательства о диффамации в Азербайджане, опубликованным на Платформе в 2024 году, хотелось бы напомнить, что позиция Азербайджана по содержащимся в нем утверждениям была официально доведена до противоположной стороны в том же году.

Вызывает сожаление то, что при подготовке подобных отчетов по Азербайджану не учитывается официальная позиция страны, а в качестве основы берутся не факты, а предположения, субъективные мнения и оценки", - говорится в заявлении.