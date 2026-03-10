В Баку пойдет дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако в ночь с 10 на 11 марта и утром в некоторых местах возможен моросящий дождь. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 3 до 6 градусов тепла, днем - от 7 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 779 до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80 %, днем - 60-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла, в горах ночью - от −5 до −10 градусов, в высокогорных районах - от −10 до −15 градусов, днем - от 0 до −5 градусов.

