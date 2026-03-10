Азербайджанская нефть выросла в цене

На мировом рынке баррель азербайджанской нефти предлагается по цене выше 100 долларов.

Может ли подорожание нефти позволить увеличить бюджетные ассигнования?

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель. По его словам, нельзя сравнивать среднегодовую цену с ценами за несколько дней, недель или даже месяцев - речь идет именно о среднегодовой цене.

"Тем не менее, по данным Statista, в январе этого года средняя цена барреля нефти марки Brent составляла 62,54 доллара, а в феврале - 66,6 доллара. FRED сообщает о средних ценах 66,6 и 70,8 доллара соответственно. Как видно, в первый месяц 2026 года мировая цена нефти лишь незначительно отличалась от заложенной в бюджете. В первую неделю текущего месяца цена нефти колебалась в диапазоне 84-90 долларов".

В.Байрамов отметил, что в 2026 году ожидается, что на нефтегазовый сектор будет приходиться 43% доходов бюджета Азербайджана, или 16,4 млрд манатов. Из них 12,8 млрд манатов составят трансферты Государственного нефтяного фонда.

"Таким образом, рост мировой цены нефти окажет прямое влияние примерно на 3,6 млрд манатов доходов бюджета. На ненефтяные поступления влияние будет косвенным. Поскольку трансферты Фонда выплачиваются за счет его собственных доходов, их сумма напрямую не зависит от цены нефти. Однако высокие цены приведут к увеличению доходов Нефтяного фонда и валютных резервов. Следовательно, при высоких среднегодовых ценах в бюджет поступит больше средств от нефтегазового сектора".

Депутат подчеркнул, что рост доходов бюджета позволяет выделять больше средств на приоритетные направления, такие как национальная безопасность, восстановление освобождённых территорий и укрепление социальной защиты:

"Больше доходов - больше фискальных расходов. Это также усиливает финансовую поддержку развития ненефтяного сектора. Естественно, Азербайджан заинтересован в более стабильном ценовом равновесии на мировом рынке. В любом случае, для энергетических стран высокая цена нефти означает больше валютных поступлений".