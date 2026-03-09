Франция намерена организовать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен в ближайшее время организовать военное сопровождение контейнеровозов и танкеров через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, при этом глава государства подчеркнул, что операция не может начаться до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Ближнем Востоке.

Макрон отметил, что миссия будет носить исключительно оборонительный характер и в ней примут участие как европейские, так и неевропейские страны.

Он добавил, что Франция будет придерживаться "строго оборонительной позиции" и стремиться к "региональной деэскалации" совместно с государствами, подвергающимися атакам со стороны Ирана.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

Ранее мы сообщали, что ВМС США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив вблизи Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.