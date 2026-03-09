Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 1918 человек

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 8:00 28 февраля по 7:00 9 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 1918 человек, включая граждан разных стран.

Среди них: 541 гражданин Китая, 314 - Азербайджана, 290 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 26 - Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 13 - Венгрии, 12 - Узбекистана, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 10 - Нигерии, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 8 - Казахстана и 7 - Беларуси.

В списке также указаны по 6 граждан Словакии, ОАЭ, Бельгии и Канады; по 5 граждан Афганистана, Сербии, Чехии, Швейцарии, Румынии и Австрии; по 4 гражданина Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Бахрейна, Кувейта и Бангладеш; по 3 гражданина Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Киргизии, Судана, Индии, Кипра, Словении и Швеции; по 1 гражданину Польши, Австралии, Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

Отметим, что сегодня в Иране пройдет церемония принесения присяги новому Верховному Лидеру Сейиду Муджтабе Хаменеи.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.