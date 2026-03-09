В Иране состоится мероприятие по принесению присяги нового Верховного лидера

Сегодня в 15:00 по местному времени в Иране по всей стране состоится мероприятие по принесению присяги на верность новому Верховному лидеру Сейиду Моджтабе Хаменеи.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Координационный совет исламской пропаганды Ирана.

Все граждане страны приглашены принять участие в церемонии, которая будет организована в городах Ирана.

Напомним, что 8 марта Собрание экспертов Ирана большинством голосов избрало сына Верховного лидера аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером страны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.