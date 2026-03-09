https://news.day.az/world/1820903.html

Обломки метеорита упали на дом в Германии - ВИДЕО

Обломки метеорита упали на дом в Германии и оставили большую дыру. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Агентство DPA позже сообщило, что несколько домов в городе Кобленц повреждены при падении метеорита. Люди не пострадали.