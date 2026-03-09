https://news.day.az/world/1820903.html Обломки метеорита упали на дом в Германии - ВИДЕО Обломки метеорита упали на дом в Германии и оставили большую дыру. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Агентство DPA позже сообщило, что несколько домов в городе Кобленц повреждены при падении метеорита. Люди не пострадали.
Обломки метеорита упали на дом в Германии - ВИДЕО
Обломки метеорита упали на дом в Германии и оставили большую дыру.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Агентство DPA позже сообщило, что несколько домов в городе Кобленц повреждены при падении метеорита. Люди не пострадали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре