Обломки метеорита упали на дом в Германии и оставили большую дыру.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Агентство DPA позже сообщило, что несколько домов в городе Кобленц повреждены при падении метеорита. Люди не пострадали.