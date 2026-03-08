Макрон призвал Пезешкиана положить конец закрытию Ормузского пролива

Состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Ирана, Эммануэлем Макроном и Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Day.Az, об этом Макрон сообщил в своём аккаунте в X после разговора с иранским коллегой.

"Я поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я сообщил ему, что приоритетом для нас остаётся безопасность и возвращение в Францию Сесиль Колер и Жака, которые сейчас находятся в посольстве Франции. Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения ударов Ирана по странам региона. Иран также должен положить конец фактическому закрытию Ормузского пролива и обеспечить свободу морских перевозок.

Наконец, я вновь выразил глубокую обеспокоенность Франции в связи с развитием ядерной и баллистической программ Ирана и всеми дестабилизирующими действиями в регионе, которые лежат в основе текущего кризиса. Решение этих важных вопросов, прекращение эскалации и поддержание мира требуют дипломатического пути как никогда прежде. Мы договорились о дальнейшем контакте", - отметил Макрон.

