Юношеская сборная Азербайджана по боксу начала подготовку в Шамахы

Юношеская национальная команда Азербайджана по боксу начала учебно-тренировочные сборы в Шамахы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, к подготовке привлечены боксеры, которые показали лучшие результаты на чемпионате Азербайджана среди спортсменов до 17 лет.

Тренерский штаб планирует уделить основное внимание общей физической подготовке спортсменов.

Сборы продлятся до 20 марта.