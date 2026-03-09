https://news.day.az/sport/1821016.html

Юношеская сборная Азербайджана по боксу начала подготовку в Шамахы

Юношеская национальная команда Азербайджана по боксу начала учебно-тренировочные сборы в Шамахы. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, к подготовке привлечены боксеры, которые показали лучшие результаты на чемпионате Азербайджана среди спортсменов до 17 лет.