Спикеры парламентов Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе
9 марта председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садик позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность процессами, происходящими в регионе.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальной ассамблеей Пакистана. Была отмечена важность диалога между парламентами в контексте мира, стабильности и сотрудничества.
