Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 марта Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ,Президент Масуд Пезешкиан поблагодарил главу нашего государства за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

Заявив, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха не имеет отношения к Ирану, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано.

Президент Ильхам Алиев еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране.

Глава нашего государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.