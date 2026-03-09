Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Удар Ирана по Нахчыванскому аэропорту нельзя рассматривать как случайный эпизод военного давления. Это была просчитанная политико-военная акция, направленная на одно из самых уязвимых мест азербайджанской логистики. Иранские стратеги хорошо понимают географию региона и особенности транспортных связей Азербайджана. Поэтому целью стал не классический военный объект, а ключевой элемент связи между основной территорией страны и Нахчыванской автономией.

Главный вопрос - почему именно аэропорт.

Ответ очевиден. Сегодня единственная стабильная и оперативная связь между основной территорией Азербайджана и Нахчываном обеспечивается воздушным сообщением. Железнодорожный и автомобильный транзит через территорию Армении заблокирован уже десятилетиями. Любая попытка парализовать работу аэропорта автоматически создает риск изоляции Нахчывана. Это не просто удар по инфраструктуре - это попытка разорвать территориальную связность государства.

В Тегеране это прекрасно понимают. Нахчыван - не просто автономная республика, а стратегический узел на карте Южного Кавказа. Через него проходят линии будущих транспортных проектов, способных изменить геоэкономическую архитектуру региона. Любая дестабилизация Нахчывана влияет на баланс сил.

Поэтому удар по аэропорту имеет несколько целей.

Первая - попытка нарушить транспортное сообщение между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Парализация воздушного коридора ставит автономию в сложное логистическое положение.

Вторая - политико-психологическое давление. Тегеран пытается продемонстрировать, что якобы способен воздействовать на чувствительные точки азербайджанской инфраструктуры. Это классическая тактика запугивания.

Третья - стратегический сигнал региону. Иран стремится показать готовность вмешиваться в транспортную архитектуру Южного Кавказа и блокировать проекты, усиливающие позиции Азербайджана и Турции.

При этом подобная тактика уже применялась в регионе. В начале девяностых годов Армения активно использовала стратегию транспортной блокады Нахчывана - была перекрыта железная дорога, заблокированы автомобильные маршруты, создавалась ситуация изоляции. Это рассматривалось как инструмент давления на Азербайджан.

Сегодня мы наблюдаем тревожное совпадение методов. Иран фактически повторяет модель транспортной войны, ранее использовавшуюся Арменией. Это свидетельствует о том, что речь идет не о спонтанном военном эпизоде, а о продуманной стратегии: если невозможно изменить политическую реальность дипломатией, нужно ударить по инфраструктуре.

Однако такая стратегия имеет и обратный эффект. Любые попытки изолировать Нахчыван лишь усиливают международное внимание к проблеме транспортных коридоров на Южном Кавказе и ускоряют создание альтернативных маршрутов и механизмов защиты коммуникаций.

В итоге Иран рискует добиться противоположного результата: вместо ослабления Азербайджана регион может получить еще более устойчивую и защищенную транспортную систему.

Удар по Нахчыванскому аэропорту - это не просто военный эпизод. Это элемент более широкой геополитической игры, в которой транспорт становится инструментом давления. Но история региона уже не раз показывала: попытки изолировать Нахчыван в стратегической перспективе оказываются бесперспективными.

И именно здесь внешняя агрессивность Тегерана тесно связана с другой проблемой - внутренней природой самого иранского государства. Внешнюю жесткость государства невозможно понять без анализа того, как оно обращается с собственным населением, прежде всего с этническими и языковыми меньшинствами.

На протяжении десятилетий иранская государственная система пыталась представить проблему азербайджанцев в Иране как маргинальный или выдуманный сюжет. Однако сегодня это становится все труднее. Международные правозащитные организации, структуры ООН и независимые эксперты фиксируют одну и ту же картину: этнические и языковые меньшинства, включая азербайджанцев, сталкиваются с системной дискриминацией, давлением на культурную идентичность и уголовным преследованием за мирную гражданскую активность.

Amnesty International указывает на системную дискриминацию этнических и религиозных меньшинств в Иране, а спецдокладчик ООН по Ирану в 2025 году зафиксировал устойчиво тревожные тенденции в сфере прав человека, включая свободу выражения мнений и равенство перед законом.

Human Rights Watch также сообщала, что с октября 2024 года иранские власти вынесли тяжелые приговоры как минимум двум десяткам азербайджанских активистов без представления убедительных доказательств. При этом подчеркивается, что азербайджанцы являются крупнейшим этническим меньшинством страны.

Речь идет о многомиллионном сообществе, исторически проживающем в северо-западных провинциях Ирана и обладающем собственной культурной и языковой традицией. Когда крупнейшее этническое меньшинство системно лишается полноты культурного самовыражения, это уже не частный сбой системы - это сама система.

Особенно показателен языковой вопрос. Для большинства государств право ребенка учиться на родном языке является базовым стандартом. В Иране же доступ к полноценному образованию на языках меньшинств остается крайне ограниченным. Исследования Minority Rights Group и данные миссии ООН по установлению фактов указывают, что языковая дискриминация затрагивает образование, медиа и культурное пространство.

В этом и проявляется внутренний кризис системы. Режим, который говорит о достоинстве и справедливости, боится школьного учебника на родном языке для миллионов собственных граждан. Он пытается поставить под контроль культурное и общественное достоинство азербайджанцев, превращая государство в инструмент давления.

Преследование активистов подтверждает системный характер этой политики. Human Rights Watch и Центр по правам человека в Иране сообщали о массовых арестах, рейдах и уголовных делах против представителей этнических меньшинств. Мирная гражданская активность нередко трактуется как угроза национальной безопасности.

После протестов под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" положение меньшинств не улучшилось. Напротив, миссия ООН по установлению фактов отмечала, что именно этнические меньшинства непропорционально сильно пострадали от подавления протестов.

Все это означает, что азербайджанский вопрос в Иране нельзя рассматривать изолированно. Он является частью более широкой проблемы: теократический режим в Тегеране отвечает на общественные требования не реформами, а репрессиями. В краткосрочной перспективе такая модель может создавать иллюзию контроля, но в долгосрочной она лишь накапливает внутреннее напряжение.

История показывает: режимы подобного типа рушатся не только под внешним давлением. Они рушатся тогда, когда общества перестают признавать их моральную легитимность. И Южный Азербайджан становится одним из ключевых нервов этого процесса.

Чем дольше Тегеран будет делать вид, что азербайджанской проблемы не существует, тем громче сама история будет опровергать эту иллюзию. Вопрос уже не в том, существует ли эта проблема. Вопрос в том, как долго ее масштаб можно будет скрывать от мира.