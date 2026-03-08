Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

8 марта министр иностранных дел Республики Болгария Надежда Нейнски позвонила министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе за последние дни, включая удары беспилотников, нанесенные Ираном по территории Азербайджана.

Министр Надежда Нейнски осудила эти нападения, выразила обеспокоенность ситуацией и подчеркнула важность поддержания региональной стабильности. Она также поблагодарила за помощь в транзите болгарских граждан, находившихся в Иране, через территорию Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, обменялись мнениями по вопросам энергетической безопасности, региональных связей и взаимодействия в рамках международных организаций.