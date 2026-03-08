ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Израильский новостной портал Ynet сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые с начала конфликта с Ираном нанесли удар по Исламской Республике. ОАЭ атаковали иранский завод по опреснению воды.

Как передает Day.Az, это также подтвердил военный корреспондент израильского "11 канала" Итай Блюменталь в социальной сети X.

По информации Ynet, Израиль расценивает удар ОАЭ как сигнал Ирану.

Axios, со ссылкой на источники, сообщает, что власти ОАЭ рассматривают возможность военных действий в ответ на атаки Ирана. Министерство обороны страны предупредило, что оставляет за собой право ответить на эскалацию конфликта со стороны Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.