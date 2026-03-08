https://news.day.az/world/1820850.html В Иране показали кадры удара по школе девочек - ВИДЕО Иранские СМИ опубликовали кадры ракетного удара по начальной школе для девочек в городе Минаб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что в результате атаки погибли 168 учениц и учителей. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News отметил, что Соединенные Штаты несут ответственность за удар.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News отметил, что Соединенные Штаты несут ответственность за удар. Трамп же обвинил Иран в обстреле школы. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова главы белого дома, добавив, что Иран является "единственной стороной, которая нацелена на гражданское население".
