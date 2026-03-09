Посол Мексики в Иране эвакуирован в Азербайджан

Через пункт пропуска "Астара" продолжается эвакуация дипломатов иностранных государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня вечером на территорию Азербайджана был безопасно доставлен Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика, посол Мексики в Иране.

Дипломат отметил, что Азербайджан является дружественной страной, и между Мексикой и Азербайджаном существуют стабильные двусторонние отношения.

Ранее вечером через тот же пункт пропуска были эвакуированы семь мексиканских дипломатов вместе с членами их семей.

Отметим, что с 08:00 28 февраля до 18:00 9 марта из Ирана в Азербайджан было эвакуировано всего 2057 человек.