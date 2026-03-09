Вечер французской классики в Баку - шедевры Мориса Равеля

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась концертная программа, посвящённая 150-летию со дня рождения выдающегося французского композитора Мориса Равеля, сообщает Day.Az. Мероприятие было организовано компанией Nadir Events.

В рамках концерта прозвучали произведения композитора, относящиеся к различным периодам его творчества, в исполнении азербайджанских музыкантов. В течение вечера зрителям были представлены такие композиции, как Noctuelles, Pavane pour une infante défunte, Ma Mère l'Oye, Sonate pour violon et piano, Rhapsodie espagnole, Tzigane и другие произведения мастера.

Особенностью вечера стала художественная композиция, построенная на гармоничном соединении музыки и поэзии. В рамках программы прозвучали стихотворения выдающегося представителя французского символизма Поля Верлена. Стихи были продекламированы на французском языке студентами направления французского языка образовательного центра University Foundation Courses.

В концертной программе приняли участие ведущий, литературный чтец Гусейнага Асланов, музыканты - пианисты Фяган Гасанов, Наргиз Кенгерли, Зариф Керимова, Эльчин Мамедов и Светлана Ахмедова, скрипачи Заррин Алиева и Сура Руфат, виолончелист Ибрагим Нагиев, арфистка Шахла Ализаде и флейтистка Наргиз Алиева.

Музыканты представили слушателям богатое и многогранное музыкальное наследие Мориса Равеля, подарив публике атмосферу утончённой французской музыкальной культуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.