Новые иранские атаки на нефтяной терминал в ОАЭ и НПЗ Бахрейна

Спутник NASA FIRMS демонстрирует новые пожары в Фуджейре (на скриншоте), которая расположена в Оманском заливе, за пределами Ормузского пролива, и поэтому здесь можно "безопасно" экспортировать нефть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео пожары на нефтеперерабатывающем заводе Бахрейна после того, как он был атакован иранскими беспилотниками Shahed-136.

После удара государственная нефтяная компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор в отношении своих поставок в конце дня, ссылаясь на ущерб, причиненный иранской атакой.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.