https://news.day.az/world/1820935.html Кадры полета F-16 на Северном Кипре - ВИДЕО Шесть турецких истребителей F-16 были размещены на Северном Кипре, проведя демонстрационный полет силы после прибытия в регион. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Шесть турецких истребителей F-16 были размещены на Северном Кипре, проведя демонстрационный полет силы после прибытия в регион.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Напомним, ранее мы сообщали, что в рамках поэтапного плана по повышению безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на фоне последних событий в регионе с сегодняшнего дня на территории ТРСК также размещены системы противовоздушной обороны.
