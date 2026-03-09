Кадры полета F-16 на Северном Кипре

Шесть турецких истребителей F-16 были размещены на Северном Кипре, проведя демонстрационный полет силы после прибытия в регион.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Напомним, ранее мы сообщали, что в рамках поэтапного плана по повышению безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на фоне последних событий в регионе с сегодняшнего дня на территории ТРСК также размещены системы противовоздушной обороны.