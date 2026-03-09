Энергия под огнем: почему нынешний кризис опаснее предыдущих

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о нынешнем кризисе в мировом энергосекторе.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Нефтяной рынок умеет делать вид, что он циничен и спокоен. Он переживал революции, санкционные войны, пандемии и блокировки судоходства. Но есть один нерв, к которому нельзя прикасаться без последствий: Персидский залив и Ормузский пролив. Когда там начинается большая война, речь идет уже не о колебании котировок, а о риске системного сбоя, который за считанные дни превращается в инфляцию, логистический паралич, бюджетные дыры и политические кризисы.

Сейчас именно этот сценарий перестает быть теорией. Эскалация вокруг Ирана уже ударила по двум ключевым опорам глобальной экономики: по энергетике и по перевозкам. И если на биржевых графиках по инерции еще можно увидеть паузы и откаты, то в физической реальности цепочек поставок пауз не бывает. Там либо все движется, либо все встает.

Ниже я полностью переписываю и расширяю ваш текст: без сокращений, но с гораздо более жесткой логикой, с цифрами, со связками причин и последствий и с ясным выводом, почему эта война опаснее многих прежних кризисов.

Почему рынок пока не "взорвался", хотя риск огромен

На первый взгляд кажется странным: при войне вокруг Ирана рынок не улетел мгновенно в "космос", как это было в шоковые моменты прошлого. В 2022 году после начала российской военной операции на Украине нефть быстро ушла выше 100 долларов за баррель, а на топливном рынке США начался социально чувствительный скачок цен. Тогда под угрозой были миллионы баррелей поставок, но главное, был страх: рынок не понимал, где предел санкций, где предел эскалации, где предел паники.

Сейчас страх тоже есть, но он разбит на несколько "амортизаторов".

Первое. В 2025 году мировая добыча заметно выросла, а в 2026 году, по оценкам Международного энергетического агентства, мировое предложение в целом может прибавить еще около 2,4-2,5 млн баррелей в сутки, если не случится длительных и крупных сбоев. Это означает, что до последнего момента рынок психологически держится за идею: "нефти в мире в целом достаточно, вопрос в том, как быстро ее можно доставить туда, где она нужна".

Второе. Спрос растет умереннее, чем в постпандемийный период, когда восстановление экономики подталкивало потребление вверх. МЭА описывает 2026 год как год относительно умеренного прироста спроса - сотни тысяч баррелей в сутки, а не "взрывные" темпы.

Третье. У США остается стратегический резерв, а также высокий уровень текущего производства. Да, это не "волшебная палочка", но это фактор, который охлаждает спекулятивную истерику: игроки понимают, что у Вашингтона есть инструменты, пусть и ограниченные. По данным EIA, в феврале 2026 года запасы в Strategic Petroleum Reserve держались около 415 млн баррелей.

Но все эти "амортизаторы" работают ровно до того момента, пока кризис не переходит из сферы ожиданий в сферу физического дефицита.

Ормуз: не символ, а инфраструктурная артерия

Ормузский пролив в подобных кризисах часто описывают как метафору: "узкое горлышко". Это не метафора, это буквальная технологическая реальность. Через Ормуз идут потоки сырья и топлива такого масштаба, что их невозможно быстро заменить альтернативными маршрутами.

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году и в первом квартале 2025 года через Ормуз проходило более четверти мировой морской торговли нефтью и около одной пятой мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Параллельно через пролив проходит около одной пятой мировой торговли СПГ, причем значительная часть этого потока связана с Катаром.

Именно поэтому "частичное торможение" в Ормузе иногда опаснее, чем разовая атака на объект инфраструктуры. НПЗ можно починить. Терминал можно восстановить. А если страховщики поднимают премии, судовладельцы уводят флот, а капитаны получают предупреждения, что коридор не гарантирует безопасность, тогда поставки падают не из-за разрушений, а из-за отказа системы рисковать.

И это уже происходит. Сам факт, что в информационном поле фиксируется резкое сокращение движения и рост страховок, означает: рынок физически переходит в режим "дороже и медленнее". А "дороже и медленнее" в энергетике быстро становится "дефицитнее".

Почему нынешний кризис опаснее 2022 года

В 2022 году рынок получил шок от санкций и военных рисков вокруг России. Но структура угрозы была иной.

Россия была крупным поставщиком (и остается им), однако география маршрутов более диверсифицирована: Балтика, Черное море, трубопроводы, а затем перестройка на "теневой флот" и длинные маршруты. Это было болезненно, но перестраиваемо.

Ормуз перестраивается хуже.

Если движение через пролив резко падает или оказывается нестабильным неделями, страдают сразу:

экспорт из Персидского залива;

поставки СПГ из Катара;

нефтехимическое сырье и продукты переработки;

энергетическая безопасность Азии, которая исторически завязана на ближневосточные объемы.

В 2025 году Азия импортировала около 14,74 млн баррелей в сутки из стран Ближнего Востока при суммарных закупках около 25 млн баррелей в сутки. То есть почти 60 процентов. Для Японии и Южной Кореи зависимость еще более высокая: около 95 процентов и около 70 процентов импорта нефти соответственно.

Когда такая система получает удар по главному коридору доставки, эффект распространяется веером: от нефтепереработки и электроэнергии до инфляции, валютных курсов и бюджетов.

Через Ормуз проходит огромная доля морских поставок нефти и СПГ, и именно Азия оказывается наиболее уязвимой: даже при наличии запасов промышленность и цены реагируют быстро.

Нефть, газ и "вторая волна" инфляции

Вопрос не только в цене нефти. Вопрос в том, что энергетика работает как мультипликатор.

Нефть дает транспортную составляющую в цене почти всего: от еды до медикаментов. Газ и СПГ влияют на электроэнергию и отопление, а значит, на себестоимость промышленности.

Когда растет риск вокруг Ормуза, скачок идет сразу по трем линиям:

нефть Brent и WTI;

фрахт и страховка танкеров;

газовые котировки (особенно в регионах, где СПГ играет роль "балансирующего" ресурса).

Даже если биржа не делает резких движений каждую минуту, страховка, фрахт и задержки формируют реальную инфляцию поставки. А эта инфляция затем "приземляется" в потребительских ценах.

США при президенте США Трампе в этом смысле уязвимы политически: избиратель видит не диаграмму фрахта, а цифру на стеле АЗС. И если цены на топливо резко идут вверх, это немедленно превращается во внутриполитический сюжет, где любая внешняя операция начинает оцениваться не геополитикой, а стоимостью жизни.

"Запас прочности" США: большой, но не бесконечный

Часто создается иллюзия, что США могут "залить рынок нефтью" одним решением. Реальность сложнее.

Да, добыча США остается очень высокой. По данным EIA, в 2025 году месячные уровни производства колебались в диапазоне примерно 13,1-13,9 млн баррелей в сутки, а к концу года фиксировалось снижение: Reuters со ссылкой на EIA сообщал, что в декабре 2025 года добыча составила около 13,66 млн баррелей в сутки - это был минимум с июня 2025 года.

Да, есть стратегический резерв. Но:

SPR не бесконечен и не предназначен для того, чтобы заменять системные потери в Персидском заливе месяцами;

высвобождение резервов влияет на рынок, но не отменяет проблему маршрутов, страховки и физического риска доставки;

запасы в 2026 году не находятся на исторических максимумах, и любой крупный выпуск из резерва становится политически спорным.

При этом оперативная картина по внутреннему рынку США показывает, что "система живет на пределе баланса": переработка, запасы бензина, дизеля, коммерческие запасы нефти, импортные потоки. В Weekly Petroleum Status Report за неделю, закончившуюся 27 февраля 2026 года, EIA фиксирует: загрузка НПЗ около 89,2 процента, переработка 15,8 млн баррелей в сутки, коммерческие запасы нефти 439,3 млн баррелей, а суммарное потребление нефтепродуктов за четыре недели - около 21,0 млн баррелей в сутки, что на 4,2 процента выше, чем годом ранее.

Это означает простую вещь: США могут смягчать удар, но не "отменять" глобальный шок, если он станет физическим.

ОПЕК+, "лишняя нефть" и проблема времени

Утешение про "избыток нефти" работает только в ситуации, когда этот избыток быстро превращается в доступные баррели там, где они нужны.

Проблема Ормуза в том, что это не только объем, но и "география поставки". Можно иметь избыточное предложение на бумаге, но не иметь достаточного количества танкеров, страхового покрытия и безопасных коридоров, чтобы довезти эту нефть.

К тому же "свободные мощности" и "решения ОПЕК+" всегда отстают по времени: даже если производители готовы нарастить добычу, это должно быть согласовано, затем физически реализовано, затем доставлено, затем переработано.

ОПЕК в своих материалах указывает, что часть добровольных ограничений добычи (порядка 1,65 млн баррелей в сутки) может возвращаться на рынок постепенно и в зависимости от условий. То есть даже в нормальном режиме это управляемая, ступенчатая политика. В условиях войны ее эффективность зависит от одного: смогут ли баррели физически покинуть регион и дойти до покупателя.

Логистика: когда война бьет не по порту, а по небу

Очень важна логистика. Ее обычно недооценивают. Но в современных цепочках поставок авиация и морская логистика работают как сообщающиеся сосуды.

Если море становится опаснее и медленнее, часть грузов уходит в воздух. Если воздух закрывается, давление возвращается на море. Если и там, и там сбой одновременно, тогда начинается настоящая деградация цепочек поставок: дефицит компонентов, срыв контрактов, остановка производства, рост цен.

Сейчас удар пришел и по авиации.

Reuters фиксировал, что закрытие воздушного пространства и остановка полетов через крупные хабы региона резко снизили мировую грузовую емкость авиаперевозок: оценки колебались, но речь шла о двузначном падении за считанные дни, с особенно сильным ударом по коридору Азия - Ближний Восток - Европа, где падение емкости доходило до десятков процентов.

Отраслевые источники также приводили оценку порядка 18 процентов снижения глобальной доступной емкости, подчеркивая, что эффект связан не только с отменой рейсов, но и с вынужденными обходными маршрутами и перераспределением флота.

Почему это критично?

Потому что значительная доля грузов летит не на грузовых самолетах, а "в животе" пассажирских бортов. Когда пассажирские рейсы отменяются, исчезает и эта емкость. А хабы Персидского залива десятилетиями были "мостом" между Азией и Европой: скорость, частота, отлаженные процедуры, предсказуемость. Закрытие такого узла не просто удорожает логистику, оно ломает ее ритм.

И дальше включается эффект домино:

дорожают срочные перевозки (фармацевтика, электроника, запчасти);

растут сроки поставки;

компании начинают формировать запасы "на всякий случай", а это дополнительный спрос на перевозки;

перегружаются альтернативные аэропорты и альтернативные маршруты;

растут ставки и для тех, кто вообще не имеет отношения к региону, потому что самолетов и слотов конечное количество.

Это ровно тот механизм, который мир видел в пандемию: не потому, что груза стало больше, а потому, что емкости стало меньше и она стала менее управляемой.

Морская торговля: контейнеры терпят, танкеры не терпят

Контейнерная торговля, как правило, более гибкая. Ее можно перенаправлять, обходить, удлинять маршруты. Да, это дороже, но это возможно.

А вот танкеры нефти и СПГ зависят от безопасности коридоров сильнее. Потому что любая атака, любая авария, любая конфискация или пожар в узком проливе - это не просто "инцидент". Это мгновенное удорожание страховки для всего флота и для всего региона.

И тут важно понимать психологию отрасли: грузовладелец может быть готов к росту цены нефти, но не готов к тому, что его танкер превратится в факел на глазах у всего мира. Поэтому рынок в такие моменты живет не только ценой сырья, но и ценой риска.

Три сценария на ближайшие недели: от "нервов" до катастрофы

Сценарий 1. Быстрая деэскалация, премия риска сдувается

Условия:

авиационные и морские коридоры частично восстанавливаются;

страховка и фрахт снижаются;

рынок возвращается к логике "избытка предложения".

Что останется:

повышенная премия за риск на горизонте месяцев;

ускорение азиатских программ диверсификации поставок;

рост интереса к долгосрочным контрактам на СПГ и нефть вне Персидского залива.

Сценарий 2. Затяжная нестабильность, "дороже и медленнее" становится нормой

Условия:

пролив не закрыт формально, но движение ограничено;

периодические удары, угрозы, инциденты держат страховую премию высокой;

авиационные маршруты частично открываются, но с обходами.

Последствия:

устойчивый рост издержек логистики;

ускорение инфляции в товарах с высокой долей перевозки;

усиление давления на бюджеты импортеров энергии, особенно в Азии.

Сценарий 3. Реальный обрыв потоков через Ормуз на длительный срок

Это и есть "катастрофический" сценарий. Именно он делает кризис вокруг Ирана потенциально крупнейшим нарушением поставок: не из-за эмоций, а из-за математики потоков через узкий коридор, о которой мы говорили выше.

Последствия будут многослойными:

нефть и газ подскакивают не как "новость", а как долгий тренд дефицита;

мировая инфляция получает второе дыхание;

центральные банки оказываются между ростом цен и замедлением экономики;

у развивающихся стран растут риски долговых кризисов из-за удорожания импорта;

у развитых стран растут политические риски из-за стоимости жизни.

Главный вывод

Эта война опасна не тем, что "нефть может подорожать". Нефть дорожала и дешевела десятки раз.

Она опасна тем, что удар нанесен по узлу, где цена риска и цена доставки могут стать важнее цены барреля. Ормузский пролив и хабы Персидского залива - это не просто география. Это алгоритм глобальной экономики: короткие маршруты, высокая частота, надежная инфраструктура. Когда алгоритм ломается, система начинает платить не долларами за баррель, а процентами инфляции и неделями задержек.

И именно поэтому даже ограниченная по времени кампания может оставить долгий след: компании меняют контракты, государства меняют стратегии запасов, страховщики переписывают тарифы, а рынки начинают жить с новой нормой тревоги.

Если деэскалация не произойдет быстро, мир получит не разовый ценовой всплеск, а энергетический кризис нового типа: кризис, где дефицит создается не только на месторождении, но и на маршруте.