Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль. Об этом сообщает израильский 12-й канал, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Визит гостей из Вашингтона планировался 10 марта. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.