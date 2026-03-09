https://news.day.az/world/1820962.html Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль. Об этом сообщает израильский 12-й канал, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости. Визит гостей из Вашингтона планировался 10 марта.
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль. Об этом сообщает израильский 12-й канал, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
Визит гостей из Вашингтона планировался 10 марта. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре