Исчезнувших шесть тысяч лет назад животных нашли живыми в одной стране

В Новой Гвинее австралийские ученые нашли живыми две особи двух разных видов семейства кускусовых. Этих поссумов считали исчезнувшими 6000 лет назад, сообщает журнал Records of the Australian Museum, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в тропических лесах полуострова Чендравасих обнаружили кольцехвостого кускуса, обитающего в дуплах деревьев, и карликового длиннопалого поссума весом около 200 граммов. Особенность второго животного в том, что четвертый палец на каждой его руке вдвое длиннее остальных, что позволяет ловко добывать личинок из трещин в коре.

По словам ученых, найти этих зверей помогли местные папуасские племена майбрат и тамбраув - они считают поссумов священными животными.