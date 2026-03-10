В результате ракетного удара по Израилю погиб гражданин Азербайджана

Погибший в результате ракетного удара по территории Израиля 9 марта Муртузов Амид Алигуллах оглу являлся гражданином Азербайджана и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию посольство Азербайджана в Израиле.

"Это произошло на строительной площадке на территории города Йехуд. А. Муртузов был жителем города Петах-Тиква в Израиле.

Амид Муртузов вместе с семьей много лет назад эмигрировал в Израиль и длительное время проживал в стране.

Выражаем соболезнования семье и близким покойного, желаем им терпения. Да упокоит Аллах его душу!" - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.