Четыре иранских дипломата погибли при ударе по отелю в Бейруте

Постпред Ирана при ООН Иравани направил официальное обращение всемирной организации в связи с гибелью четырех иранских дипломатов в Ливане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

Отмечается, что в письме, адресованном генсеку ООН Гутерришу, иранский представитель возложил на Израиль ответственность за произошедшее.

Согласно тексту документа, инцидент произошел рано утром 8 марта в Бейруте.

"В первые часы воскресенья Израиль совершил преднамеренный террористический акт против отеля Ramada в Бейруте, в результате которого были убиты четверо дипломатов Исламской Республики", - подчеркивается в обращении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.