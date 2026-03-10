В бакинских магазинах начали продавать готовые "праздничные костры"

В некоторых магазинах в Баку стали продавать готовые "костры".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, цена этих костров составляет 18 манатов.

Жители столицы предпочитают самостоятельно разводить костер, а не покупать готовый. По их мнению, за такую цену это слишком дорого:

"Когда мы сами разводим костер, это намного интереснее и вызывает больше эмоций. Покупать "костер" за такую цену - это расточительство. 18 манатов - это дневная потребность семьи в продуктах".

Откуда появилась традиция разжигать костер и что она означает?

Разжигать костры - одна из древних традиций азербайджанского народа, которая особенно широко соблюдается накануне праздника Новруз. Эта традиция сохраняется на протяжении тысячелетий и сегодня считается важной частью культурной памяти народа.

По мнению историков, корни этой традиции уходят в древние времена, когда люди относились к огню как к священной стихии. В древнетюркской и восточной культурах огонь считался символом очищения, света и обновления. Особенно в период зороастризма огонь считался священным и занимал особое место в жизни людей. Именно поэтому возникла традиция разжигать огонь в честь прихода весны и обновления природы.

В предноврузовские вторники (чершенбе) широко распространен обычай разжигать костры и перепрыгивать через них. Прыгая через костер, люди говорят: "Пусть мои беды и несчастья останутся в огне", веря, что трудности, болезни и неудачи прошлого года сгорят в огне и исчезнут. Этот обряд символизирует начало нового года с чистыми и добрыми намерениями.

Специалисты отмечают, что разжигание костра имеет не только религиозное или мифологическое значение, но и способствует объединению людей, укреплению единства и солидарности. Семьи, соседи и дети собираются вокруг костра, делятся праздничным настроением и сохраняют национальные традиции.

И сегодня в Азербайджане костры, разжигаемые накануне Новруза, продолжают жить как важная культурная традиция, символизирующая древние верования народа, связь с природой и стремление к обновлению.