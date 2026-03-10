В Баку участились эти нарушения на дорогах

Согласно статье 49 Закона "О дорожном движении", водители транспортных средств при нормальном движении, в зависимости от дорожной ситуации, должны двигаться по правому краю проезжей части. За пределами населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаками 5.1 (автомагистраль) или 5.3 (автомобильная дорога), запрещается движение по левым полосам, если правая полоса в направлении движения свободна.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям по поводу движения по полосам.

"К сожалению, на дорогах столицы нередко можно встретить водителей, которые продолжают движение по левой полосе, даже когда правая полоса свободна. Кроме того, в часы интенсивного движения, когда транспортные средства занимают все полосы, некоторые водители требуют уступить дорогу, многократно включая и выключая дальний свет фар, движутся на высокой скорости и не соблюдают безопасную дистанцию. Подобные случаи чаще всего наблюдаются на основных магистралях столицы с тремя и более полосами движения - на Аэропортовском шоссе, проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова, на шоссе Баку-Сумгайыт и других дорогах.

Такие водители, полагая, что смогут быстрее добраться до места назначения, при приближении к радарам резко снижают скорость. При этом из-за несоблюдения дистанции нередко происходят дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, подобное поведение вызывает беспокойство у других водителей, движущихся по той же полосе, и вынуждает их совершать резкие манёвры. По какой-то причине такие водители считают, что все, кто движется по левой полосе, обязаны уступать им дорогу.

Однако в законе указано, что преимущественным правом проезда обладают только оперативные транспортные средства, и при их приближении необходимо освободить полосу. При этом такие автомобили должны использовать специальные световые и звуковые сигналы. Другие водители подобного преимущества не имеют.

Согласно требованиям закона, в условиях интенсивного движения водители могут менять полосу только для поворота налево или направо, подготовки к обгону, продолжения движения прямо, а также для выезда на остановку или стоянку, соблюдая при этом правила дорожного движения.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД рекомендует водителям при движении по дорогам отдавать предпочтение правым полосам и оставлять левые полосы свободными для необходимых маневров", - говорится в обращении.