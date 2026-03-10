Представлена песня, с которой Азербайджан выступит на "Евровидении-2026"

Публике представлены песня Just Go, с которой на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" выступит JIVA, и ее официальный музыкальный клип.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Just Go - это эмоциональная баллада о любви, грусти и внутренней силе. Песня отражает переживания человека, который вновь находит себя после разочарования в отношениях и открывает новую страницу в своей жизни. Композиция позволяет раскрыть сильные вокальные данные JIVA и эмоциональное исполнение.

Автор текста и музыки песни - азербайджанский и американский композитор Фуад Джавадов. Он много лет работает над различными музыкальными проектами как в Азербайджане, так и в США, в том числе и в качестве продюсера. Режиссером официального музыкального клипа на песню выступил Фархад Али.

Фуад Джавадов родился в Баку в 1961 году. Он учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. Проживающий в США с 1995 года композитор выпустил пять музыкальных альбомов. Он также пишет музыку для кино- и телепроектов. В настоящее время Ф.Джавадов живет в Лос-Анджелесе и продолжает свою творческую деятельность.

Напомним, что JIVA недавно была объявлена представителем Азербайджана на конкурсе песни "Евровидение-2026".

70-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Австрии Вене. Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, а большой финал - 16 мая.