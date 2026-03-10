Иран готовил масштабную атаку против США

Иран был готов нанести по США и всему Ближнему Востоку, включая Израиль.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп.

По его словам, иранские силы имели гораздо больше ракет, чем предполагалось, и могли использовать ядерное оружие против Израиля.

"Это была бы масштабная атака. Все эти ракетные позиции и пусковые установки - около 80% из них мы уже уничтожили", - подчеркнул американский лидер, выступая на конференции членов Республиканской партии.

Трамп отметил, что совместно с Израилем они демонстрируют "подавляющую силу и техническое мастерство", уничтожая ракетные и дроновые возможности Ирана. Он также заявил, что иранский флот практически уничтожен - 46 кораблей лежат на дне океана.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп рассматривает кандидатуру для замены нового верховного лидера Ирана.