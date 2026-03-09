https://news.day.az/world/1821010.html Огненный шар заметили в небе над европейской страной - ФОТО В небе над Нидерландами заметили огненный шар, который может быть метеоритом. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что все полицейские участки Нидерландов получили сообщения о приближающемся к земле горящем объекте.
Отмечается, что все полицейские участки Нидерландов получили сообщения о приближающемся к земле горящем объекте. Он не отображался на радарах службы управления воздушным движением Нидерландов, так как находился слишком высоко.
Представитель Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман и эксперт по космосу Роб ван ден Берг заявили, что объект может быть метеоритом.
