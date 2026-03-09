Эрдоган заявил о готовности Турции отразить любые угрозы

Турция готова отразить любые угрозы и обеспечить безопасность страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабмина.

Он подчеркнул, что страна обладает достаточным потенциалом для отражения любых внешних угроз.

"Мы с первого дня последней эскалации в регионе ведем интенсивную дипломатическую деятельность", - отметил он, добавив, что провел встречи с 16 мировыми лидерами для поиска решения иранского кризиса.

Эрдоган подчеркнул, что главная задача Турции сейчас - обеспечить безопасность государства и 86 миллионов граждан. С 28 февраля все военные подразделения находятся в состоянии боеготовности, а государственные структуры мобилизованы для оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.