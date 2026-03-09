Как движутся суда в Ормузском проливе сегодня?

Опубликована наглядная анимация, демонстрирующая движение судов в Ормузском проливе за последние 24 часа.

Как передает Day.Az, на представленных кадрах показана интенсивность морского трафика и маршруты движения судов в одном из ключевых мировых энергетических коридоров.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

Ранее мы сообщали, что ВМС США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив вблизи Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.