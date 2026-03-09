Что обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со Президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и США. Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки", - сказал Ушаков.

Он отметил, что переговоры продлились около часа. Акцент в разговоре Путина и Трампа был вокруг Ирана и на переговорах по Украине. Лидеры обсудили в том числе тему Венесуэлы.

Ушаков добавил, что в ходе беседы Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании на Украине.

Отметим, что это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца и в том числе первый их контакт, о котором известно, с начала атаки США и Израиля на Иран.