Азербайджан осудил ракетную атаку на Турцию

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции, Джейхун Байрамов и Хакан Фидан, провели телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, последние события на фоне нарастающей напряженности, связанные с этим риски и их влияние на региональную стабильность.

Джейхун Байрамов осудил ракетную атаку на территорию Турции, которая произошла сегодня, и выразил поддержку братскому турецкому народу.

Отмечалось, что дальнейшая военная эскалация может иметь нежелательные последствия. Стороны обменялись мнениями о возможных шагах по снижению напряженности и поддержке диалога.

Особое внимание уделялось недопустимости атак на соседние страны и любых действий, угрожающих территориальной целостности суверенных государств.

Подчеркнута важность стратегического партнерства и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в нынешних сложных геополитических условиях, а также необходимость продолжения консультаций и координации по региональным вопросам.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались и другие вопросы взаимного интереса.