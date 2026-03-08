Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +5°С, днем от +6°С до +8°С. Атмосферное давление повысится с 769 мм рт.ст. до 774 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых регионах страны ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных территориях - снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными. Вечером осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +2°С до +5°С, днем от +7°С до +11°С, в горах ночью от -5°С до -10°С, в высокогорьях от -12°С до -17°С, днем от 0°С до -5°С.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az