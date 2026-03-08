Сегодня завершится 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день тура состоится один матч. В Баку "Нефтчи" примет "Гянджу". Встреча пройдет в Спортивном центре "Серхедчи" и начнется в 17:00.

Ранее в рамках тура были сыграны пять матчей. "Губа" уступила "Сумгайыту" - 116:117, "Серхедчи" обыграл "Орду" - 70:67, "Нахчыван" уверенно победил "Лянкяран" - 104:73, "Сабах" оказался сильнее "Шеки" - 102:82, а "Абшерон Лайонс" победил "НТД" - 107:88.