https://news.day.az/world/1820785.html Сильные наводнения в столице Кении: есть погибшие - ВИДЕО В столице Кении, Найроби, происходят сильные наводнения. Как передает Day.Az, кадры бедствия распространились в сети. По последним данным, как минимум 23 человека погибли.
Сильные наводнения в столице Кении: есть погибшие - ВИДЕО
В столице Кении, Найроби, происходят сильные наводнения.
Как передает Day.Az, кадры бедствия распространились в сети.
По последним данным, как минимум 23 человека погибли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре