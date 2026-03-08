https://news.day.az/sport/1820787.html Азербайджанские теннисисты выступят на международных турнирах в Германии и Чехии - ФОТО Азербайджанские игроки по настольному теннису примут участие в международных турнирах WTT Youth Contender, которые пройдут с 9 по 15 марта в Берлине и Чехии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях выступят шесть спортсменов под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Хидаятзаде и Рамина Джафарова.
Азербайджанские теннисисты выступят на международных турнирах в Германии и Чехии - ФОТО
Азербайджанские игроки по настольному теннису примут участие в международных турнирах WTT Youth Contender, которые пройдут с 9 по 15 марта в Берлине и Чехии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях выступят шесть спортсменов под руководством главных тренеров молодежных сборных Эльнура Хидаятзаде и Рамина Джафарова.
В мужских соревнованиях Азербайджан представят Онур Гулузаде, Алекпер Мирзалиев и Джафар Алмедедли. В женской части турнира выступят Ягмур Мамедли, Мехин Мирзабалаева и Ясамен Габибова.
Отметим, что турниры пройдут в возрастных категориях U-17, U-15, U-13 и U-11.
