Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Австралии

В Мельбурне на городской трассе "Альберт-Парк" состоялась первая гонка сезона Формулы-1 2026 года - Гран-при Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Вторым финишировал его напарник Андреа Кими Антонелли, а третье место занял гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Леклер лидировал на раннем этапе дистанции, однако уступил соперникам после тактических решений на пит-стопах. Четвертым финишировал его партнер по "Феррари" Льюис Хэмилтон, пятым стал действующий чемпион мира Ландо Норрис из "Макларена".

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, стартовавший лишь с 20-й позиции, сумел прорваться на шестое место.

Гонка сопровождалась рядом инцидентов. Пилот "Макларена" Оскар Пиастри разбил болид по пути на стартовую решетку и не смог принять участие в заезде. Из-за технических проблем не стартовал также гонщик "Ауди" Нико Хюлькенберг.

По ходу гонки сошли Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл из "Астон Мартин", а также Исак Хаджар из "Ред Булл" и Серхио Перес из "Кадиллака".