Жуниор может покинуть «Реал», если клуб подпишет полузащитника «Манчестер Сити»

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб, если руководство подпишет полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Как передает Day.Az со ссылкой на El Nacional, бразильский футболист якобы сообщил руководству "сливочных", что не хочет играть в одной команде с испанским хавбеком.

Согласно информации источника, Родри является одной из трансферных целей "Реала". Однако Винисиус остается недовольным тем, что полузащитник "Манчестер Сити" обогнал его в борьбе за "Золотой мяч" в 2024 году.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до 2027 года. Ранее также сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта из-за разногласий по зарплате.