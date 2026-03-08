Apple создает новую категорию продуктов
Компания Apple создает новую категорию продуктов под брендом Ultra.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
Одним из основных устройств станет ноутбук MacBook Ultra с OLED-дисплеем, который займет отдельное место в линейке и не будет прямой заменой MacBook Pro.
Кроме того, в рамках этой категории может появиться и складной iPhone. По данным Bloomberg, новый смартфон также будет выпущен под брендом Ultra и будет стоить около $2000 из-за использования гибкого дисплея и инновационных технологий.
Также упоминаются беспроводные наушники AirPods Ultra, которые, как говорят слухи, могут оснащаться встроенными камерами и функциями компьютерного зрения. Это позволит использовать технологию Visual Intelligence для распознавания объектов и взаимодействия с голосовым ассистентом.
Ожидается, что новые устройства будут представлены в сентябре 2026 года.
