Компания Apple создает новую категорию продуктов под брендом Ultra.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Одним из основных устройств станет ноутбук MacBook Ultra с OLED-дисплеем, который займет отдельное место в линейке и не будет прямой заменой MacBook Pro.

Кроме того, в рамках этой категории может появиться и складной iPhone. По данным Bloomberg, новый смартфон также будет выпущен под брендом Ultra и будет стоить около $2000 из-за использования гибкого дисплея и инновационных технологий.

Также упоминаются беспроводные наушники AirPods Ultra, которые, как говорят слухи, могут оснащаться встроенными камерами и функциями компьютерного зрения. Это позволит использовать технологию Visual Intelligence для распознавания объектов и взаимодействия с голосовым ассистентом.

Ожидается, что новые устройства будут представлены в сентябре 2026 года.