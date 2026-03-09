Президент Ильхам Алиев направил письмо Верховному лидеру Ирана
Президент Ильхам Алиев направил письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хусейни Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше святейшество уважаемый аятолла Хаменеи.
Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.
Еще раз выражаю Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца - Его Святейшества Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.
Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях добрососедства и дружбы. Выражаю надежду на то, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия во имя развития наших межгосударственных отношений в русле взаимного уважения и доверия.
Еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением, желаю дружественному и братскому народу Ирана мира и спокойствия".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре