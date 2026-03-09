https://news.day.az/world/1820967.html Министры финансов G7 обсудят совместное использование нефтяных запасов Министры финансов стран G7 обсудят возможность совместного использования нефтяных запасов. Как передает Day.Az, об этом 9 марта сообщает газета Financial Times.
"Политики обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник", - сказано в материале.
По предварительным данным, три страны G7, в том числе США, одобрили это решение. Некоторые американские чиновники предполагают, что следует задействовать порядка 30% резерва.
