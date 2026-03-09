https://news.day.az/world/1820974.html В турецкой провинции Сакарья найден БПЛА В провинции Сакарья в Турции на побережье Карасу обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ. Это обломки БПЛА, принадлежность беспилотника пока неизвестна. Проводится расследование.
В турецкой провинции Сакарья найден БПЛА
В провинции Сакарья в Турции на побережье Карасу обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.
Это обломки БПЛА, принадлежность беспилотника пока неизвестна.
Проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре