В турецкой провинции Сакарья найден БПЛА

В провинции Сакарья в Турции на побережье Карасу обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.

Это обломки БПЛА, принадлежность беспилотника пока неизвестна.

Проводится расследование.