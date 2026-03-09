Минобороны Азербайджана осудило ракетную атаку на Турцию

Министерство обороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку по территории Турции.

Как передает Day.Az, в ведомстве заявили, что подобные действия представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности и являются недопустимыми. В заявлении подчеркивается полная солидарность Азербайджана с братской Турцией. Баку также выразил поддержку усилиям турецкого правительства по обеспечению безопасности населения и территории страны.

"Азербайджан решительно стоит рядом с Турцией", - отметили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.