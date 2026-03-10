SOCAR усиливает цифровую трансформацию в партнерстве с Honeywell

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продвигает инициативы по цифровой трансформации и автоматизации в партнерстве с Honeywell.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал вице-президент и генеральный директор по решениям для промышленной автоматизации в Honeywell Вишал Мехта, в ходе панельных дискуссий на тему "Techforward: технологии, движущие рост" на американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне, передает Day.Az.

"Honeywell работает с Азербайджаном уже четыре десятилетия. Наш первый офис в Баку был открыт в 2005 году. За это время мы обеспечивали автоматизацию и программные решения для нефтеперерабатывающей, химической отрасли, а также для систем управления зданиями", - отметил Мехта.

Он подчеркнул, что Honeywell развивает значимое партнерство с SOCAR, сосредоточенное на цифровой трансформации и автоматизации, при этом многие заводы SOCAR уже работают на технологиях Honeywell.

"В рамках пятилетнего партнерства мы реализуем инициативы по цифровой трансформации на существующих месторождениях SOCAR и на новых активах, которые вводятся в эксплуатацию. Это включает управление эффективностью активов, симуляторы для обучения операторов и цифровые двойники - все высокотехнологичные решения для энергетического сектора. Кроме того, мы поддерживаем программу Азербайджана "Цифровое 2030" и цели устойчивого развития, включая низкоуглеродную энергетику, оптимизацию использования природного газа и технологии улавливания углерода", - добавил Мехта.

Он также подчеркнул, что человеческий капитал остается критически важным. "Помимо традиционных навыков инженеров и операторов, необходимо обучать персонал работе с данными, цифровыми технологиями и ИИ безопасно и эффективно. Это ключевой фактор для того, чтобы инвестиции в технологии приносили максимальный эффект", - сказал он.