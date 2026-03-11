Импорт топлива из Азербайджана разрушил монополию в Армении

Импорт нефтепродуктов из Азербайджана разрушил существовавшую десятилетиями монополию в топливном секторе Армении.

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.

"Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что помогло снизить цены на топливо на нашем рынке и разрушить существовавшие десятилетиями монополии в топливном секторе", - сказал он.

Премьер также выразил надежду, что в ближайшем будущем Азербайджан станет экспортным направлением для Армении.

Отметим, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.

25 февраля было поставлено 4 500 тонн дизельного топлива, затем 5 марта - 31 вагон с 1 984 тоннами дизельного топлива.