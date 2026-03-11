В Иране серьезно повреждено около 20 тысяч зданий

С 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Ирану были серьезно повреждены 19 734 здания.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди в ходе брифинга.

По его словам, из этих зданий 16 191 - жилые дома.

Халеди также сообщил, что на данный момент 16 центров Общества Красного Полумесяца подверглись авиаударам и прекратили свою деятельность.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.