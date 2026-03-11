https://news.day.az/sport/1821324.html "Тоттенхэм" впервые в истории проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые в своей истории потерпел шесть подряд поражений в официальных матчах, включая все турниры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Opta. Во вторник "Шпоры" уступили мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5. Ответная встреча состоится 18 марта в Лондоне.
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые в своей истории потерпел шесть подряд поражений в официальных матчах, включая все турниры.
Во вторник "Шпоры" уступили мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5. Ответная встреча состоится 18 марта в Лондоне.
До этого "Тоттенхэм" потерпел пять поражений подряд в АПЛ, после чего был уволен главный тренер Томас Франк. Его место занял Игор Тудор.
По состоянию на после 29 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" находится на 16‑м месте с 29 очками. 15 марта команда Тудора сыграет на выезде против "Ливерпуля".
