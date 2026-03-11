В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истеричной реакции ANCA на обвинения в продвижении российских интересов в США.

Day.Az представляет публикацию:

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) снова примерил свою любимую маску - образ глубоко оскорбленной невинности. Стоило лондонским пиарщикам из Apollo Strategic Communications разослать американским СМИ служебную записку под заголовком "Армянская диаспора продвигает российские интересы на Капитолийском холме", как в офисе ANCA сорвало чеку: в ход пошли проверенные десятилетиями крики о "лжи", "дезинформации" и "вероломной атаке на армянскую диаспору".

Ну кто бы мог подумать - какая неожиданность!

У ANCA есть одна по-настоящему "трогательная" черта: они святее Папы Римского. Послушать их - так за душой у комитета нет ни гроша геополитики, ни грамма лоббизма, ни тени давления. Только кристально чистая, как высокогорный ручей, забота о справедливости. И, разумеется, о демократии.

Просто иногда эта "демократия" удивительным, почти магическим образом начинает слово в слово повторять тезисы Кремля. Но это, конечно, чистая случайность. Просто звезды так сошлись. Кто мы такие, чтобы не верить в эти чудесные совпадения?

Но проблема в том, что в политике простое "мы этого не делали, честно-честно" звучит примерно так же убедительно, как школьник с крошками печенья у уголков рта, уверяющий, что он вообще к нему не прикасался.